¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬°µ´¬V¡ª3Ï¢Ã±¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¢ª4ÈÖ¿Íµ¤¢ª15ÈÖ¿Íµ¤¤Ç5Ëü2470±ß
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬´°àú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ÇÀ©¤·¡¢Ä«ÆüÇÕFS¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢°ÂÅÄµÇ°¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ï3Àï3¾¡¡£·ãÀï¤ÎÃæ¡¢2Ãå¤Ë¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢3Ãå¤Ë¤Ï15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛÅö¶â¤ÏÃ±¾¡15ÈÖ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤180±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï6¡½15¤Ç640±ß¡¢ÇÏÃ±¤Ï15¡½6¤Ç870±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï15¡½6¡½3¤Ç139ÈÖ¿Íµ¤¤Î5Ëü2470±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï3¡½6¡½15¤Ç2Ëü3090±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Æ¨¤²¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤òÄÉÁö¡£¹¥°Ì¤ÇºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÀîÅÄ¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÅÀ²Ð¡£¸åÂ³¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1¤òÀ©¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£