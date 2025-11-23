¥í¥Ã¥Æ¡¡²÷Â¥³¥ó¥ÓÆ£¸¶¡õÏÂÅÄ¤¬¥À¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¤Ç¸«»ö¤Ë¾¡Íø
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºn¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡ÖMARINES¡¡FAN¡¡FEST¡¡2025¡×¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÖTEAM¡¡WHITE¡×¤È¡ÖTEAM¡¡BLACK¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¡ÖÇò¹õÂÐ·è¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Çò¹õÌîµåÂÐ·è¤Ç¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¹±Îã¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥àWHITE¤ÏÆ£¸¶¡¢ÏÂÅÄ¤Î²÷Â¥³¥ó¥Ó¤ÇBLACK¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Þ¥óBLACK¤ËÄ©¤ß¡¢Àè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¸«»ö¤Ë¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥àBLACK¤ÏµÜºê¡¢ÉðÆâ¤Î¥Ú¥¢¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¥Þ¥óWHITE¤È¤ÎÂÐÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¥Ð¥È¥ó¥ê¥ì¡¼¤Î´Ö¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£