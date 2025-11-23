µð¿Í½÷»Ò¡¦ÅçÌî°¦Í§Íø¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡ÊÆ½÷»ÒÌîµå¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡×¤¬1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ò¤·¤¿¡£ÊÆ½÷»ÒÌîµå¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖWomen¡Çs¡¡Pro¡¡Baseball¡¡League¡×¡ÊWPBL¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÅçÌî°¦Í§ÍøÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ËÁÏÀß¤Î»þ¤«¤é²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈºßÀÒ¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÌî¤Ï1´üÀ¸¤È¤·¤Æ22Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤ÏÍèÇ¯4·î¤ËÅÏÊÆÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤«¤é½Ð¾ì¡£Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡Öµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤â¼«Ê¬Ãæ¿´¤ËÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£