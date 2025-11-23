¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¤Ç153¥¥í...µå¾ì¤É¤è¤á¤¡¡¥¥ì¥¥ì¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇµÞ¤¤çÊá¼ê¤òËÜ¿¦¤Ë¸òÂå
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥Á¡¼¥à¸»ÅÄ¤È¥Á¡¼¥à³°ºê¤ËÊÌ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¸»ÅÄ¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º£°æÅê¼ê¡£½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¸«»ö¤Ê¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º£°æÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ140¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¡£2ÈÖ¤Î郄¶¶Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë4µåÌÜ¤Ç151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤«¤é¤É¤è¤á¤¤ÈÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯5µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÜ¿¦¤ÎÎ¶»³ÃÈÁª¼ê¤Ë¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç1ÎÝ2ÎÝ¤Ë¤Ê¤ë¤È£´ÈÖ¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤Ë¤Ï153¥¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç2¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï»°¿¶¤ÈÆâÌî¥´¥í¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£