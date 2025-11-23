¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¿¿°ÕÀâÌÀ¤ò¡¡Î©Ì±¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê¤¬´Ø·¸²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¼óÁê¤ÎÍ¦¤ßÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¿¿°Õ¤ÈÆüËÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤òÀâÌÀ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Î½éÆü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼óÇ¾´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÅÁØÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÐÏÃ¤·¤Æ¸í²ò¤ò²ò¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£