ÅÁÀâ¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥µ¡¼¡É¸µÉûÂåÉ½¤Î¤½¤Î¸å¡£·ëº§¡¢Î¥º§¡¢ÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¡¢ÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯3·î31Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÆ¥Ö¡¼¥à¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤Îº£¤À¡£10Âå¡¦20Âå¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï½ÂÃ«¤Î¥®¥ã¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯¡×¤Î¸µÉûÂåÉ½¡¦¤¤ç¤ó¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¡£Ìó19Ç¯Á°¡¢Ä¶ÍÌ¾¥®¥ã¥ë¥µ¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢½ÂÃ«¤Î¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯Â´¶È¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Î¥º§¡¢½Ð»º¡¢ÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡Ä¡Ä¡£Èà½÷¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¢¡ÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¥µ¡¼¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯¡×¤ÏÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
¡¡¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬¥®¥ã¥ë¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¡£À¤´Ö¤Ï¶õÁ°¤Î¥¢¥à¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤â°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¡¢¥³¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿»Ð¤¿¤Á¤ÎÍÎÉþ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÀ³Ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¡È¥®¥ã¥ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï16ºÐ¤Îº¢¡£½ÂÃ«109¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¥µ¡¼¥¯¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¤ËÆþ¤ê¤Ê¤è¡Á¡ª¤Ã¤Æ´«Í¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅö»þ¤«¤éÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶²¤ìÂ¿¤¤¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÂç³ØÀ¸¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â2Ç¯¤Û¤É¤º¡¼¤Ã¤ÈÍ¶¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î»Ò¤¬1¿ÍÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë´ë²è½ñºî¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤Î¼êÇä¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎºîÀ®¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ìÌ¡²èµÊÃã¤ÇÅ°Ìë¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤á¥®¥ã¥ë¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡¢¿Í¤ËÕ»¤Ó¤òÇä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Â¾¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Æü¥µ¥í¤Ë½µ5¤ÇÄÌ¤¦¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£»×¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»³ÀÑ¤ß¤Î¶ÈÌ³¤È¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃç´Ö¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡¼Â²È¤Î¾ÆÆù²°¤¬·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëÆü¡¹¡Ä
¡¡¼Â¤Ï»äÎ©¹â¹»¤ò¼«¼çÂà³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤ç¤ó¤µ¤ó¡£Åö»þÊì¿Æ¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÆÆù²°¤¬¡¢¶¸µíÉÂÌäÂê¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì²È·×¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ËÇ°×²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤Ï¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÂ¾³¦¤·¡¢½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç»äÎ©¹»¤ËÄÌ¤¦5¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î°é»ù¡¢²È»ö¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÆÆù²°¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
