¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁÃæ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶½ÐÀÊ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø·è°Õ¡ÖÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ£Ä£Á£Ù£²£°£²£µ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¼çË¤¤Ï¡Öº£¡¢²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£±£±·î£·Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë£¸Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÎÏ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤¬ËÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¡¢Â¿Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£