¡¡½÷Í¥¡¦¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Ç½éÆü¤ÎÉñÂæ¡ÖÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¼¥ì¡¼¥ëºî¡¢¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥é¡¼±é½Ð¡Ë¤Î³«ËëÁ°¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÂ¼¤Ï¶¶ÄÞ¸ù¤È£µ£°Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿Ï·É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¤¹¡£¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤Ê¤ÉÁ´¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ½é¤Ï½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤ÏÇ÷¿¿¤Î¼Çµï¤òÈäÏª¡£°Ï¤ß¼èºàÃæ¤â¹ø¤¬¶Ê¤¬¤ê¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºòÇ¯¡¢Êì¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£·î¡¢»ä¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡¹¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¸÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¡×ÏÃ¤¹¤È¤¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÎÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶¦±é¤Ï±ü´Ó·°¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢²¬ËÜ·½¿Í¡¢·õ¹¬¡££±£²·î£²£±Æü¤Þ¤Ç¡£Åìµþ¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£