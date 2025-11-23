¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¡¡½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯50°Ì
¡¡¡þÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÔÎè²Ú¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤ÏÆ±¥é¥ó¥¯50°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢½é¤Î¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖQT¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÍÇË¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥·¡¼¥É¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯49°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤È¤«¤ò»×¤¤½Ð¤¹´¶¤¸¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢ºÇ½ªÀï¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¡£ÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£TOTO¤È¥ê¥³¡¼¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤é¤â½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£èÓÍÕ¥ë¥ß¡Ê32¡áÉÙ»Î½»·ú¡Ë¡¢ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤é¤¬¥·¡¼¥ÉÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£