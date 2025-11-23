µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬Åìµþ¥É¡¼¥àMVP¾Þ¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½¡¡¾Þ¶â300Ëü±ß¤Ï¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥àMVP¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢27¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦92¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â300Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾ìÆâ¤«¤éÇï¼ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö1Ç¯´Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£