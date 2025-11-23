¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¤ËµÜ¸¶½Ù²ð¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬´¶¼Õ¡Ö£²·³¤ÇÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤ÈµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã£Ó¡Ö£Ç¡Ü¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤Ï¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¸À¤¤É½¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ØÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬£±ÈÖ¡Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿µÜ¸¶¤Ï¡ÖÄ¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌîµå¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¿Í´ÖÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤ë¡¢Âº·É¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²·³¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÁª¼ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤«¼þ¤ê¤ÎÎ¢Êý¤µ¤ó¤Ë¤âËÜÅö¤ËÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£