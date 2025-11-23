¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¿´¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×½é¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ç²¸»ÕÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¼Å¤Ö
½÷Í¥¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ê58¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡×¡Ê23Æü¡Á12·î21Æü¡¢Æ±½ê¤Û¤«¡Ë¤Î¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¤È¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢Ï·¤¤¡¢°¦¡¢ÊÌ¤ì¤Ê¤É¤òÁ¡ºÙ¤Ê¿´Íý·à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤äÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢ÆüËÜ½é±é¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¼ãÂ¼¤Ï¶¶ÄÞ¸ù¡Ê84¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÃøÌ¾¤Êºî²È¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎºÊ¥Þ¥É¥ì¡¼¥ÌÌò¡£¡ÖÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤Ï½é¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»ÑÀª¤¬¼«Á³¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£
º£ºî¤ò½ñ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·àºî²È¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¼¥ì¡¼¥ë»á¤Ï²ÈÂ²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3Éôºî¡ÖLe Pere¡¡Éã¡×¡ÖLe Fils¡¡Â©»Ò¡×¡ÖLa Mere¡¡Êì¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼ãÂ¼¤ÏÆüËÜÈÇ¤Î3Éôºî¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÉã¡×¤Ç¤Ï¶¶ÄÞ¤ÎÌ¼¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï50Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¡£¡ÖÁ´¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤¸¤á¤Ï½Ð±é¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊºÊÌò¤Ç¡Ë¤¹¤Æ¤¤Ê2¿Í¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢²ÈÄí¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ËÍò¤¬¤¯¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Ä¡£¥é¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ã¯¤Ë´Ñ·à¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºòÇ¯¡¢Êì¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¡¢»ä¤Î²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤Þ¤Ï¿ïÊ¬Á°¤ËÈô¤ÓÎ©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëº£¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¸÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¹½÷¥¢¥ó¥ÌÌò¤Î±ü´Ó·°¡Ê55¡Ë¡¢¼¡½÷¥¨¥ê¡¼¥ºÌò¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¡ÖLe Fils¡¡Â©»Ò¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À²¬ËÜ·½¿Í¡Ê32¡Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÃËÌò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼·õ¹¬¡Ê71¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¶¶ÄÞ¤Ï¤³¤ÎÆüÌë¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤¤ç·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±é½Ð¤Î¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥é¡¼»á¤Ï¡Ö»ä¤¬¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ãÂ¼¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¤Ïº£¡¢¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ¶¶ÄÞ¤Î·çÀÊ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Åìµþ¸ø±é¸å¤ÏÊ¼¸Ë¡¢Åçº¬¡¢µÜºê¡¢½©ÅÄ¡¢ÉÙ»³¤Ç¤â¾å±é¤¹¤ë¡£