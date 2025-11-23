¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢°Ý¿·µÈÂ¼ÂåÉ½¤ËÎ¨Ä¾°Õ¸«¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ò¡Ö¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦º¬À¤¸¤ã¡Ä¡×
¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡á50¡Ë¤ËÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
°Ý¿·¤ÏÀè·î20Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¤Ç¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Ï¢Î©À¯¸¢ÁÈ¤à¤Û¤É¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÍ¿ÅÞÆþ¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¼ºÎé¤À¤±¤ÉÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò¾è¤Ã¼è¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡×¤È¸ì¤ê¡¢°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ï¡Ê¼«Ì±¤ò¡Ë¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦º¬À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
°¤Àîº´ÏÂ»Ò»á¤¬¡Ö¾è¤Ã¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇ÷¤ë¤È¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÈÝÄê¡£¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö°Ý¿·¤¬¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£