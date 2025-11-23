SEVENTEEN¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç½é¸ø±é¡ª¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÌë¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡õ¥ß¥ó¥®¥å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò´ÑÀï¡©
µî¤ë11·î22Æü¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó2025¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØWorth it¡Ù¤Ç¸ø±é¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤È¥½¥í¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØShake It Off¡ÊMINGYU Solo¡Ë¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Î¡ØJungle¡ÊS.COUPS Solo¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¡¢¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø5, 4, 3¡ÊPretty woman¡Ë¡Êfeat. Lay Bankz¡Ë¡Ù¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤Î¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç²æ¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£CARAT¡ÊSEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Èà¤é¤ÏÂ¨¶½¤Ç¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØFor you¡Ù¡ØYoung again¡Ù¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇSEVENTEEN¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLove¡õLetter¡ÊRepackage Album¡Ë¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØVERY NICE¡Ù¤òÁª¶Ê¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤ªº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ÊS.COUPS¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¡£¿ÈÄ¹178cm¡£2015Ç¯5·î¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¡ÖS.COUPS¡×¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖS¡×¤ÈÂçÀ®¸ù¤äÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖCOUPS¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ëÂçÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈÊ½¤ò±Û¤¨¡¢¹»¼Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÅý³ç¥ê¡¼¥À¡¼¡£
¡þ¥ß¥ó¥®¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Èà¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÎý½¬À¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£