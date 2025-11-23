¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÈ×ÀÐ¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡ª¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ëV¤Ç¥Þ¥¤¥ëG1½Õ½©À©ÇÆ
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦G1¡¦¼Ç1600m¡¦1Ãå¾Þ¶â¡á1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬31ÉÃ3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¡¢3Ãå¤Ë15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉÙ»ÎS¡Û¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê½Å¾ÞV¡Ä¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï2Ãå´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¹¥°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆG1¡¦4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²´ÇÏ¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤Ç¤¤ë¹ñÆâ¥Þ¥¤¥ëG1¤ò´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤è¤¯3ÈÖ¼ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ´¤±½Ð¤»¤ë¹½¤¨¤ÎÈ×ÀÐ¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤âÀä¹¥¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢Éã¥Ñ¥ì¥¹¥Þ¥ê¥¹ ¡¢Êì¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥È¥¥¥¢¥Ê ¡¢Êì¤ÎÉãWilburn ¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¦¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÇÏ¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¤Ï¡ÊÍ¡Ë¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï10Àï6¾¡¡£½Å¾Þ¤Ï2023Ç¯¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG2¡Ë¡¢Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë¡¢2024Ç¯NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¡¢2025Ç¯°ÂÅÄµÇ°¡ÊG1¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç5¾¡ÌÜ¡£°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹ ½é¾¡Íø¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¹âÌîÍ§ÏÂÄ´¶µ»Õ¤Ï2¾¡ÌÜ¡£
¡þ¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤Ï
¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ã»µ÷Î¥¤ÈÃæµ÷Î¥¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡È¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡É¡£½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¡¢½©¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£1984Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿G1¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ÎòÂå¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¤Ê¤ÉÌ¾¥Þ¥¤¥é¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢³¤³°ÇÏ¤¬»²Àï¤¹¤ëÇ¯¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¡ÀîÅÄ¾²í
2Ãå¡¡¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡²£»³Éð»Ë
3Ãå¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡¡¹â¿ùÍùóÊ
4Ãå¡¡¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉ
5Ãå¡¡¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡À¾Â¼½ßÌé
6Ãå¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥í
7Ãå¡¡¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ë
8Ãå¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡¡ÉðË
9Ãå¡¡¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡¡M.¥¶¡¼¥é
10Ãå¡¡¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡¡T.¥Þ¡¼¥«¥ó¥É
11Ãå¡¡¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¡ÃÄÌîÂçÀ®
12Ãå¡¡¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡D.¥ì¡¼¥ó
13Ãå¡¡¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡¡Æ£²¬Í¤²ð
14Ãå¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡¡ºä°æÎÜÀ±
15Ãå¡¡¥í¥ó¥°¥é¥ó¡¡´äÅÄ¹¯À¿
16Ãå¡¡¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡¡´äÅÄË¾Íè
17Ãå¡¡¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥¡¼¥ë¡¡ËÌÂ¼Í§°ì
18Ãå¡¡¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¡¾¾»³¹°Ê¿