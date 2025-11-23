¹Åç¡¡Íèµ¨¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖSHAKARIKI¡×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÈ¯É½¡¡ÅçÆâ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¹Åç¤Ï23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢Íèµ¨¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÖSHAKARIKI¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¤·¤ã¤«¤ê¤¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¡Ê»×¤¤¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤«ÍèÇ¯¤Ï¤·¤ã¤«¤ê¤¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÉ¬»à¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±¤·¤ã¤«¤ê¤¤Ë¡È1°Ì¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¡×¤Ë»î¹ç¤ËÄ©¤ß¡Ö¼×ÆóÌµÆó¡×¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¤·¤ã¤«¤ê¤¡×¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°5°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¶»¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÀï¤¦¡£