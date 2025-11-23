¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡×¤Ë»²²Ã¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡ÇØÈÖ¹æ55¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¤ÏÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£

¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î7Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡ÖËÜÅö¤Ë8Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÎÏ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤¬ËÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢5ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£