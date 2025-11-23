¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¶¯¤¤¡ª¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë´°¾¡V¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1À©ÇÆ¡Ö²¦¼Ô¾ÚÌÀ¡×´¿´î¤Î4´§
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ÏÃ±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬À©¤·¡¢Ä«ÆüÇÕFS¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢°ÂÅÄµÇ°¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ï3Àï3¾¡¡£·ãÀï¤ÎÃæ¡¢2Ãå¤Ë¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢3Ãå¤Ë¤Ï15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Æ¨¤²¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤òÄÉÁö¡£¹¥°Ì¤ÇºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÀîÅÄ¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÅÀ²Ð¡£¸åÂ³¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¡£¡ÖÁ°²ó¡ÊÉÙ»ÎS¡ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁ°¾¥Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÇÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤òÊÖ¤·ÇÏ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤âÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ºÐ¤ÎG1¤â¾¡¤Á¡¢NHK¥Þ¥¤¥ë¤â¾¡¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²´ÇÏ¤¬½ÐÁö¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥ë¤ÎG1¤ÏÁ´¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÏÉã¥Ñ¥ì¥¹¥Þ¥ê¥¹¡¢Êì¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥È¥¥¥¢¥Ê¡ÊÊì¤ÎÉã¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»10Àï6¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿ÀîÅÄ¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»30¾¡ÌÜ¡¢¹âÌîÍ§ÏÂ»Õ¤ÏÆ±10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£