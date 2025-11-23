30ºÐ²Î¼ê¡¢Âè£±»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
²Î¼ê¤ÎÏÆÅÄ¤â¤Ê¤ê¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÏÆÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¡¢º£¤Ï²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£³Ü¾è¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Âè1»Ò¤ÎÂ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡£¡£¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡Ä¤Þ¤º¤Ï¡¢»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ë¤ó¤À¡£
ÏÆÅÄ¤Ï12Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEspecia¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤ËÂ´¶È¡¢¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£23Ç¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£