2025Ç¯11·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ï¡Ö¾Ú·ô»Ô¾ì¤Î¶¯µ¤Áê¾ì¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤¬º£·î1¡Á20Æü¤Ë9Ãû4682²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1Ãû81²¯4000Ëü±ß¡ËÁêÅö¤òÇä¤ê±Û¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Ï5·î¤«¤é¡Ê8·î½ü¤¯¡ËÇã¤¤¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢Àè·î¤Ï5Ãû3447²¯¥¦¥©¥ó¤òÇã¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬7Ãû5078²¯¥¦¥©¥ó¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬1Ãû3797²¯¥¦¥©¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¾Ú·ô»Ô¾ì¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥Ð¥Ö¥ë·üÇ°¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Íè·î¤Î¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¸åÂà¤·¡¢»ñ¶âÎ¥Ã¦¤¬²ÃÂ®²½¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¶È³¦¤Ç¤Ïº£²ó¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤Ï°ì»þÅª¤À¤È¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤¬Í¥Àª¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙ¡ÊFed¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢AI»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ø¸Ç¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÍø±×¥â¥á¥ó¥¿¥à¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¡£ÆÃ¤ËNVIDIA¤¬¹¥¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·AI¥Ð¥Ö¥ëÏÀ¤òÄÃ¤á¤¿¤³¤È¤â¹ÎÄêÅª¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÊª¤â6¡Á7ÃûÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¾å¾º¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬³ô¤ò¤ä¤ì¤È¤¢¤ª¤ê¡¢¤¢¤ê¤ó¤³¤¬·²¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢´û¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆÀ¤ò¤·¤¿¤À¤±¡£Ãæ¹ñ·Ï¤Î»ñËÜ¤«¤Í¡×¡Ö¥¦¥©¥ó¤¬¼å¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÂ»¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î³ô¤òÇã¤¦ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥óÂçÅýÎÎ¡Ë¤Ï´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡ÊKOSPI»Ø¿ô¡Ë5000Ã£À®¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë