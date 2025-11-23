¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤äµ¢¾Ê¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ ±ó½Ð¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ª¾åÉÊ¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö´ØÀ¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤ä¤ª¶â»ý¤Á¤âÂ¿¤¤ÀöÎé¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÁ¢¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¤É¤ì¤â½¤µ¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ø°ËÀª»ÖËà¡Ù¤Î¾åÉÊ¤Ê´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¿60É¼Ê¼¸Ë¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿À¸Í»Ô¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿À¸Í¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢³¤¤È»³¤ÎÉ÷·Ê¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ª¾åÉÊ¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö´ØÀ¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤ä¤ª¶â»ý¤Á¤âÂ¿¤¤ÀöÎé¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§°ËÀª»ÖËà¡Ê»°½Å¸©¡Ë¡¿65É¼»°½Å¸©¤ÎÆîÅìÉô¡¢°ËÀªÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿»ÖËàÈ¾Åç°ìÂÓ¤ò»Ø¤¹¡Ö°ËÀª»ÖËà¡×¡£¸Å¤¯¤«¤é°ËÀª¿ÀµÜ¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö°ËÀª»ÖËà¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ä¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê·Ê´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÁ¢¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¤É¤ì¤â½¤µ¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ø°ËÀª»ÖËà¡Ù¤Î¾åÉÊ¤Ê´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)