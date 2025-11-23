¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡¢¿§¡¹»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþà´é±£¤·¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖºÊ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ê¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÍÌ¾¿Í¤Ç¤Ï1ÈÖÆ´¤ì¡×
º£Ç¯8·î¤ËÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛŽ¤ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¤¬11·î22Æü¤Îà¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆüá¤ËSNS¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¤·¤¿à´é±£¤·¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡×¤È¿ù±º¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü♡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë♡¡×¤ÈÄÔ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëà¥é¥Ö¥é¥Öá¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖºÊ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¤ÊÊý¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡¢¿§¡¹»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤±¤ÉÍÌ¾¿Í¤Ç¤Ï»ä¤Ï¿ù±ºÂÀÍÛŽ¥ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¤¬°ìÈÖÆ´¤ì¤«¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ù±ºŽ¤ÄÔÉ×ºÊ¤Ï2007Ç¯¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯8·î¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£