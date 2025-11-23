¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤Ç2»ù¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡×¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎºÊ¡Ä±ÒÆ£ÈþºÌ4¥«·î¤Ö¤êÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ß¤µ¤ß¤µ²¿»ö¤Ë¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ì‼¡×
¡ÖÁ°¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤ÎºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬7·î11Æü¤«¤é4¥«·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÒÆ£¤Ï21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×(ABEMA)¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£±ÒÆ£¤ÏVTR¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ä¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¡¡2¿Í¤È¤âÂÎ³°¼õÀº¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ°¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤Ò¤ã¤¡¤¢Èþ¤·¤¤¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ë¤ß¤µÀèÇÚ¡×¡Ö¤ß¤µ¤ß¤µ²¿»ö¤Ë¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ì‼¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡±ÒÆ£¤Ï2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖÈþ¿ÍÉ´²Ö¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤Ç¤Ï17Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£19Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¸»ÅÄ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£