¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÄ¹ºê2¡½1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Á°Àá2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬Æ±1°Ì¤Î¿å¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò69¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡Á°Àá4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò66¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿å¸Í¡¢Ä¹ºê¤È¤â¾º³Ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£J1¾º³Ê¥Á¡¼¥à¤¬1¥Á¡¼¥à¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¼¡Àá°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ê¤é¡¢¼«ÎÏ¤ÇJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ67¤Î1°Ì¿å¸Í¤ÈÆ±66¤Î2°ÌÄ¹ºê¤Ë¤è¤ë¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏDF¿·°æ°ìÍÔ¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¿å¸Í¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£Æ±34Ê¬¡¢MF»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¤ä¤ä³°¤«¤éº¸Â¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡1¡½1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹ºê¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¤ÈÉÛ¿ØÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤òºÇÁ°Àþ¤Ø¡£²áµîºÇÂ¿2Ëü4¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¤ÆÄ¹ºê¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¸åÈ¾20Ê¬¡¢MFÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¸«¤»¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¸¥§¥º¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î19ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ïºòµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ç¿Ê¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤ÏJ2¶þ»Ø¤Î»ñ¶âÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF»³¸ý·Ö¤é¤ò³ÍÆÀ¡£¥¸¥§¥º¥¹¤é¤òÍÊ¤·¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇJ2¥È¥Ã¥×¤Î60ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶þ»Ø¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¡¢³«Ëë¤«¤é¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¤·¡¢°ì»þ¤Ï¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ15º¹¤Î10°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡6·î¤Ë²¼Ê¿Î´¹¨´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¼éÈ÷¤òÀ°È÷¤·¡¢½¢Ç¤°Ê¹ß¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç11¾¡5Ê¬¤±1ÇÔ¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ºòµ¨½ªÈ×¤Ë´°À®¤·¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¡£º£µ¨¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¹´ÑµÒÆ°°÷¤ò¸Ø¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤âÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
J£²ºÇ½ªÀá¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥àÂÐÀï¥«¡¼¥É
¿å¸Í¡½ÂçÊ¬¡Ê£Ë£ó¥¹¥¿¡Ë
ÀéÍÕ¡½º£¼£¡Ê¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
»³¸ý¡½ÂçµÜ¡Ê¤ß¤é¥¹¥¿¡Ë
ÆÁÅç¡½Ä¹ºê¡ÊÌÄÌçÂçÄÍ¡Ë