¡¡¡þJFLÂè30Àá¡¡²£²ÏÉðÂ¢Ìî1¡½0¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡²£²ÏÉðÂ¢Ìî¤¬ºÇ½ªÀá¤ÇµÕÅ¾»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£23Æü¡¢JFL2°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ë1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö29¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤¬¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö28¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£²£²ÏÉðÂ¢Ìî¤Ï14°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡²£²ÏÉðÂ¢Ìî¤Ï¸åÈ¾10Ê¬¡¢DFÎëÌÚÎ¶Ç·²ð¤¬PK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤³¤Î1ÅÀ¤òÃæÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¶â¿¹µ®µª´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²£²ÏÉðÂ¢Ìî¤ÏÂè1²óJFL¤«¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ½ªÀá¤Ç¤ÎµÕÅ¾»ÄÎ±·èÄê¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£