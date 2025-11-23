¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¡¢»³ºê°Ë¿¥¤é£¶Áª¼ê¤¬£Ô¥·¥ã¥Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ä¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ä¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤òµÇ°¤·¡¢Áª¼ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯Çä¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿Æâ¤ÇµÈÀî¾°µ±¡¢»³粼°Ë¿¥¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î£¶Áª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È´Æ½¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¡¢¸Í¶¿¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»³ºê¤ÏÉ½Î¢¤È¤â¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£