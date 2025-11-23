¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢»³ºê°Ë¿¥¤é¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ç»Ù±ç¶âÂ£Äè
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ç¡¡£è£á£î£ä£ó¡×»Ù±ç¶âÂ£Äè¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£¶Ç¯¤«¤é¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤â½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ä¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥É¥Ê¡¼ÅÐÏ¿²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñ¾¾µåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯¤Ø£²£°£°Ëü±ß¤Î´óÉÕ¶â¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸Ä¿Í¤Ç¤â¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ºê¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¿ûÌî¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤òº£µ¨¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅêµåÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ£µ£°Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¤Ï£²£±Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ý¥á¥·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç£±£²£·Ëü±ß¤òÇ§Äê£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥«¥¿¥ê¥Ð¤ØÂ£Äè¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅÔÆâ¤ÎÀ¸³èº¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¿©»ö»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï»ô°éÊü´þ¤äµÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Á£Î£É£Í£Á£Ì¡¡£Ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡×¤ò£²£±Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡££±£°£°Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤ò¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ°ÊªÊ¡»ã¶¨²ñ¤ØÂ£Äè¤·¤¿¡£