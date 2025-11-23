40ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÀ°ÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¹ðÇò¤·½Ð±é¼Ô¶Ã¤¡Ö¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¹¥¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëtimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬¡¢VTR¤Ç½Ð±é¤·»³²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»³²¼·¯¤Ã¤Æ°ú¤¯¤¯¤é¤¤ÊªÍß¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤Ë¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¡£ºÇ¶á¡¢µÆÃÓ¤é¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³²¼¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç¡ÊµÆÃÓ¤é¤¬¡Ëµ´¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê²ñ·×¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤óËÍ¤¬¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¡¢ÊªÍß¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤â¤Ï¤ä¡£ËÍ¤âÀèÇÚ¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬¡ÖÊªÍß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¶â¤Ã¤Æ²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÈÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüÈæÃ«Àþ¤È¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾®Æ½¤¬¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤Î»þ¡¢²¿¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡ÖÀ°ÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤È¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢·ë¹½¡£±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¯»þ´Ö¤È¤«¤â¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤·¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤È¤«¤â¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£