¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬²ñ¤Ë´ó¤»¤¿VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö²æ¡¹¤â¤Í¡¢½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¥ª¡¼¥é¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£Åö»þÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡ÖÉ¬¤º¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÆÁ¸÷¡ÊÏÂÉ×¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼¡¤ÎÆü¡¢Å°ÌëÌÀ¤±¤Î¡Ê¸á¸å¡Ë2»þ¤°¤é¤¤¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Êç¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤ÆÉðÆ»´Û¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡×¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖÌ²¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ØÄ¹Åè¤µ¤óÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥ª¡¼¥é¤«¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ½é¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£