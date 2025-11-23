¡Úµð¿Í¡Û ²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬·î´Ö£Í£Ö£Ð¤ÎÉ½¾´¼°»²²Ã¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁÃæ
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£¹¡¢£±£°·îÅÙ¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£µÇ°ÉÊ¤ä¾Þ¶â¥Ñ¥Í¥ë¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¿È£µÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡££¹¡¢£±£°·î¤Ë¤Ï£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áª½Ð¤ËºÝ¤·¤Æ¼çË¤¤Ï¡Ö·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£¶£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Î£²£±Æü¸áÁ°£¸»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Á´µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£´£µÆü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£