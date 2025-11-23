¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í¤¬¾´ý¥¢¥Þ½éÃÊ¤ÎÌÈ¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¾´ý³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºÍÌÚ¤ÏºòÇ¯£±£²·î£¸Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡ßºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡¡£±£°£°¼þÇ¯µÇ°ÂÐ¶É¡×¤ÇÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤¬ÂÐ¶É¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¤Ã¤Æ¤Î¾´ý°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃ«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¤é¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î»þ¤Î±ï¤â¤¢¤ê¡¢ÌÈ¾õ¤Î¼øÍ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤ÏÁ°´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤¬¥¢¥Þ»°ÃÊ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ã«ÀîÌ¾¿Í¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ËË¬¤ì¤¿ÂçÀÐÄ¾»Ì¼·ÃÊ¤«¤éÌÈ¾õ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ºÍÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÈ¾õ¤òÄº¤±¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌîµå³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾´ý³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£