¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬ÊÖ¾å¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¡¢Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤â¤Ë£±£°£°¥°¥é¥à¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£µ£³¡¦£´¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¸å¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¡¼¥º¤¬»î¹ç¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë£²¤Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥í¥´¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É·Ç½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£±ÑÌÀ»á¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¡Ê¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïº£Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£·Àï¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ£³¾¡£´ÇÔ¡££³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í£³Åê¼ê¤òÍÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¡Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤Èº´Æ£»á¡£°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎ¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ï°ÛÎã¡£º´Æ£»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆÃ¼ì¤Ê·Á¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÆá¿ÜÀî¤¬£·ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡¢°æ¾åÂó¤¬£²£°¾¡¡Ê£µ£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£