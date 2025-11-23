Ìð¸ý¿¿Î¤¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¹ðÇò¡¡ÌëÆ»¤ÇÇØ¸å¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡£ÙÇÃ×¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÌëÆ»¤ò¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¸å¤í¤«¤é¡Ø¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»×¤¤¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇØ¸å¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìð¸ý¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿¿¤Ã¹õ¤Î¥Ð¥ó¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡£Ï¢¤ì¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÙÇÃ×¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿Ìð¸ý¤ÏÒôÓÍ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹³°¤·¤Æ¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¤òÎ¥¤·Æ¨¤²¤Æ¹Ô¤»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¥°æ¤¬¡Ö·Ù»¡¤ÏÆ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤ÈÌð¸ý¤Ï¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³Î¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸å²ù¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÌëÆ»¤È¤«¤âÌ¤¤À¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡£¸å¤í¤«¤éÃ¯¤«¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é´é¤ò¸«¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£