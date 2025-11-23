ÉðÅÄÌôÉÊ¡¢Ãæ¹ñÀ®ÅÔ¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ11·î23Æü¡ÛÆüËÜ¤ÎÀ½ÌôÂç¼ê¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ë¡ÖÉðÅÄÃæ¹ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Ç¿Ê¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¡¢À¤³¦ÅªÀ½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¤â³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÀ®ÅÔ»Ô¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÊ¬¸ü¤¤ÃßÀÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤ò½ÅÅÀÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄÌôÉÊ¤Ï1994Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¿·Ìô¤Î³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢°ÂÄê¶¡µë¡¢¾¦¶È²½±¿±Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡¢ÉðÅÄ¡ÊÃæ¹ñ¡ËÅê»ñ¤ÎÎ±í¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤¨¤ó¡ËÂåÍýÁíºÛ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÉðÅÄÌôÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤Î´µ¼Ô¤ÎÎ×¾²¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃæ³Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¡£Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤È¤Î¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢¼ÂÁ©·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´µ¼ÔÃæ¿´¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Æ¡¾®¹È¡Ë