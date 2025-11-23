º´Æ£µ±ÌÀ¤¬²ñ¿´¤Î¡È²Ð¤Î¶Ì¡É·â¤Á!?¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡Ö¸½ÌòVS¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÌîµåÂÐ·è¡×¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤
¡¡ºå¿À¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¸½Ìò¥Á¡¼¥à¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¥Á¡¼¥à¤ÎÌîµåÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ª3²óÎ¢¤Ë2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Çº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤ÈOB¥Á¡¼¥à¤âÅê¼ê¸òÂå¤Ç¼é¸î¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢LINDBERG¤Î¡Öevery¡¡littlething¡¡everyprecious¡¡thing¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÅê¤¸¤¿¡È²Ð¤Î¶Ì¡É¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³ë¾ë°éÏº»á¤ÎµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤Ê¤É¤Ç5¡½2¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£