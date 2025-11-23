¶¶²¼Å°»á¡¡Çðºê¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÆ°¤¤Ë¡Ö¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤â¡Ö¤¿¤À¡¢1¤Ä·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤¬ÅìÅÅ¡¦Çðºê¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï21Æü¡¢¸©Ä£¤ÇÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£12·î¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤Ø¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤¿¸å¤Ë¹ñ¤ËÅÁ¤¨¡¢Ç¯Æâ¤ËÃÏ¸µÆ±°Õ¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¡£ºÆ²ÔÆ¯¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð2011Ç¯¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÈ¼¤¤Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î°ÊÍè¡¢ÅìÅÅ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶¶²¼»á¤Î¡Ö1½µ´Ö¤ÎÃíÌÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¸¶È¯¤ÎÂç¤¤Ê»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¸¶È¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬À¨¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ï·üÇ°¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢AI¤È¤«¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤«¡¢¤³¤ì¤¬¹ñ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÊªÀ¨¤¯½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢°ÂÁ´´ð½à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡¢°ÂÁ´´ð½àËþ¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ìÈòÆñ·×²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤·¤Ã¤«¤êºî¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢1¤Ä·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎºÇ½ª½èÊ¬ÃÏÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¸¶È¯¤òºî¤Ã¤¿¤Á¤ç¤¦¤É1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¸¶È¯¤Î²Ð¤¬Åô¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢°ÂÁ´´ð½à¤ÏËþ¤¿¤·¤¿¡¢ÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤«¤éÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¡Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢Ê¸¸¥Ä´ºº¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î¼÷ÅÔÄ®¤È¤«¡¢¤¢¤È¸¼³¤¤ÎÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚ¡ÊÄ¾Æ»¡ËÃÎ»ö¤Ï¡È¼÷ÅÔÄ®¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡É¤È¡£ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤¬·ù¤À¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£¿ô¤Ç½èÊ¬¾ì¤òºî¤í¤¦¤è¤È¡£ÆÃ¤Ë¾ÃÈñÃÏ¡¢ÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¢Âçºå¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»È¤¦¤À¤±»È¤Ã¤Æ¥´¥ß¤ò¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ÃÈñÃÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ½ª½èÊ¬ÃÏ¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£