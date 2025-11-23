¡Ö¤·¡¢¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×±êË²¤Î½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿µð´ÁÎÏ»Î¤¬¡ÈÀäÂÎÀäÌ¿¡É¤ÎÉ½¾ð °ì½Ö¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û±êË²¤Î¹¶¤á¤ËÉ÷¤Î¸Ð¤¬¡ÈÀäÂÎÀäÌ¿¡É¤ÊÉ½¾ð
¡¡¸µËëÆâ±êË²¤ÎÁÇÁá¤¤¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢¸«»ö¤Êµ»¤Î½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µð´ÁÎÏ»Î¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±êË²¤Î¥¥ì¤Ë¡ÖÄ´»Ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤é¤·¤µ½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡Ëë²¼½½¼·ËçÌÜ¡¦±êË²¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬Ëë²¼Æó½½°ìËçÌÜ¡¦É÷¤Î¸Ð¡Ê²¡ÈøÀî¡Ë¤ò¾®¸ÔµÅ¤¤¤Ç²¼¤·¤Æ5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸µÁ°Æ¬»ÍËçÌÜ¤Î±êË²¤Ï¿ÈÄ¹167.2¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å99.9¥¥í¡£ÂÐ¤¹¤ë¤ÏºÇ¹â°ÌËë²¼½½ÆóËçÌÜ¡¢¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å162.9¥¥í¤ÎÉ÷¤Î¸Ð¡£¤¸¤Ä¤ËÂÎ½Åº¹63¥¥í¤Î¼èÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤Ï±êË²¤Î¹ª¤ß¤Ê¹¶¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤¿É÷¤Î¸Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É÷¤Î¸Ð¤Î±¦ÏÓ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº¸¤ËÊÑ²½¤·¤¿±êË²¡£º¸¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ÇÉ÷¤Î¸Ð¤Î±¦µÓ¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢±¦Â¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿É÷¤Î¸Ð¤Ï¡Ö¤·¡¢¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£±êË²¤ÏÆ¬¤òÉ÷¤Î¸Ð¤Î¶»¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤·¤ÆÅ¾¤¬¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶¤Ç°ì²óÅ¾¤·¤Æ»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É÷¤Î¸Ð¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼èÁÈ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿´é¡×¡ÖÄ´»Ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö±êË²¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾®Ê¼¤ÎÁêËÐ¡×¡Ö¤é¤·¤µ½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë