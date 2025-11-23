»³²¼ÃÒµ×¡¢º£²Æ¤Î¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²Æ½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡£»³²¼¤Ï³¤³°½é¼ç±éºî¤ÎÆüÊ©ÊÆ¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡×¤Î»£±Æ¤Ç¡¢·×È¾Ç¯¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥í¥±¤ÎVTR¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¡¢µ®½Å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÄ¹´ü¤Î±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æº£Ç¯¤Î²Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¡¢É´²ßÅ¹¡¢½ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3¸Ä¤¯¤é¤¤½ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£É´²ßÅ¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¤¿MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¦Ãæ¡¢»³²¼¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó²¼¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£º£ÅÄ¤¬¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Ï¤½¤ì¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£