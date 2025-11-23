54ºÐÇÐÍ¥¡¢¼«Ëý¤Î¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÀ®ÀÓ¹ðÇò¡¡ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Æ°ú¤¤¤Æ¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¥í¤ÎÇë¸¶À»¿Í¡Ê54¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤¤Æ¡Ä¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥²¡¼¥à¤Î¹½Â¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Çë¸¶¤Ï¡Ö¼«Ëý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤È¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àª¤È¤¤¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Æ±»ÎÁè¤ï¤»¤ÆÀï¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥ê¡¼¥°Àª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¹þ¤ó¤ÇÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤Æ²¿°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤ÏMVP¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿¡£
¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤¹¤´¤¹¤®¤Æ°ú¤¤¤Æ¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¹¤´¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÂçµÈ¤¬¡Ö¤³¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢Çë¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¡Ê²Ý¶â³Û¡Ë3·åËü±ß¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
Çë¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ì¤Í¡£²¿ÅÙ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ö¤óÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¡Ö¡ÊÍß¤·¤¤Áª¼ê¤¬¡Ë½Ð¤ë¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤òÍýÁÛ¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤¿¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£