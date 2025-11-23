´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ª¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¸«¤¨¤ë¡È¥¢¥Ë¥á°¦¡É
¡¡11·î22Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis¡ÝMy¡ÝFt2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥Ô¥«¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê¶âÈ±¥¦¥£¥Ã¥°¤ÈÀÄ¡ß²«¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¸¶ºî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖµÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ô»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ô¥«¡ª¡ª¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ï²£¸þ¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¯¥é¥Ô¥«¤ÎÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ËçÌÜ¤ÏÀÖ¤¤ÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º¸¼ê¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤é±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î´°À®ÅÙ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Åê¹ÆÄ¾¸å¤«¤éSNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤äÍý²òÅÙ¤â¹â¤½¤¦¡×¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈµÜÅÄ¤ÏÇ®¿´¤Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖµÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯8·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢¡ØHUNTER¡ßHUNTER¤Ï¿ÍÀ¸¡Ù¡Ø¥¯¥é¥Ô¥«¤ËÆ´¤ì¤Æ±¦¼ê¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òÉÕ¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈºîÉÊ°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ò¸øÁ³¤È¸ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¡¢µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡È¥¢¥Ë¥á°¦¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¹¥¤¡É¤ò±£¤µ¤ºÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ëSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢Æó¿Í¤Î³èÆ°¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥ª¥¿¥¯Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜÅÄ¤Ï2024Ç¯¤Ë¾®Àâ¡Ø¶³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£²»³Ú¤ÈÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢11·î13Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯5·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥ÞCDÈÇ¤ÇÅ·Ìî¥«¥¤Ìò¤òÌ³¤á¤¿º´µ×´Ö¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜÅÄ¤Î¥¢¥Ë¥á°¦¤À¤¬¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤Ï¡È¼¡²óºî¡É¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖµÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÔÂèÆóÃÆ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¡ª¡ª¡Õ¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤Î¸ø³«¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Î®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥Ô¥«¤Ï¡ÈµÜÅÄ½ÓºÈ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¸Æ¤Ó¤³¤à¡È³«Âó¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎµÜÅÄ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¸å°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£