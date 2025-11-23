Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©ÍýÍ³¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤ºÂÐ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¾ã³²¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊú¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¯¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¡×¤È¤Ï¡©Âç¿Í¡¦»Ò¶¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ðÀî Í¥Â¿¡Ê°å»Õ¡Ë
¼«¼£°å²ÊÂç³Ø¶ÐÌ³¡£°å³ØÇî»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñÀº¿À²ÊÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¦Ç§ÃÎ¾É¿ÇÎÅ°å¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯Àº¿À°å³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¡£
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤È¥µ¥Ýー¥È
Æü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤ê²þÁ±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂµ¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¾å¼ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤¬²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤é¤º¤Ë¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤âËÜ¿Í¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤äÊ¸»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ½¤áÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ë¡×¡ÖÃ¼Åª¤Ë¡×ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»æ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÅÁ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤´²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¡¦Æ±Î½¤Ê¤É¤Ë¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÎÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÇ®Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ë¤è¤ê¤â¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¤Ð¤¹Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¸¤é¤ì¤ë¤È°à½Ì¤·¤¿¤êÁû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÏÃÎÇ½¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ°ÛÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¤ª¸ß¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Î¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¡¦¤¦¤ÄÉÂ¡¦ÉÔ°Â¾É¤Ê¤É¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¤¬»Ò¤¬¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡Ö°é¤ÆÊý¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°é¤ÆÊý¤ä¤·¤Ä¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ë¤ÏÆÃ¸úÌô¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÌç¤Î°å»Õ¤Î¤â¤È¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¾É¾õ¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ëµ¤¤Å¤¯Êý¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÁá¤á¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤ä¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤äÃÎÇ½¤ËÃÙ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¯¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¤êÁÛÁü¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÇº¤à¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤ÏÌô¤Ç¼£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤Ï·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬ー¾É¸õ·²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤Î¸½¤ìÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÅÙÀìÌç¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£