¹â»ÔÁíÍý Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¼óÇ¾²ñ¹ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°Õ»×¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¡×
¡¡¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°Õ»×¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³Æ¹ñ¤Î¼óÁê¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý
¡¡²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ëEU¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾Íè¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°Õ»×¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ú¤Â³¤³Æ¹ñ¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤Ï¤¤¤Þ¤À´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë