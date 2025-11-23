COP30¡¢¹ç°ÕÀ®Î©¤â²½ÀÐÇ³ÎÁÃ¦µÑ¤Ø¤Î¹©ÄøÉ½¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¨¤º¡¡Ê¶µê¤ÎËö
¡ÊCNN¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÏ¢¤Îµ¤¸õÊÑÆ°²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤¬22Æü¤ËÊÄËë¤·¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò½õ¤±¤ë»ñ¶â¤ò3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢º¬¿¼¤¤Ê¬Îö¤Ç¶¨µÄ¤¬·èÎö¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ê¹©ÄøÉ½¡Ë¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Ù¥ì¥ó¤Ç¡¢190¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ê2½µ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¨µÄ¤Ï¼¡Âè¤Ë¶ÛÄ¥¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂÐÎ©¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î·ã¤·¤µ¤Ë¡¢²ñµÄ¤¬·èÎö¤·¤Æ¹ç°Õ¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤âÊ®½Ð¡£µ¤¸õ´íµ¡¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ëÀÐÌý¤äÀÐÃº¡¢Å·Á³¥¬¥¹¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤ËÌÀ¼¨Åª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¿ô½½¥«¹ñ¤¬È¿È¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤Î²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ÃÏ»þ´Ö22ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢COP30¤Î¥³¥Ø¥¢¥É¥é¥´µÄÄ¹¤¬¹ç°ÕÀ®Î©¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÊ¸½ñ¤Ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯Á°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ç°Õ¤«¤é¤Î¸åÂà¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ò¾Ä¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÍ×ÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿¿¹ÎÓÇË²õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌóÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ä±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò´Þ¤à80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¥É¥Ð¥¤¤Ç2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿COP28¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ã¦²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¹½ÁÛ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥í¥·¥¢¤ò´Þ¤à»ºÌý¹ñ¤ä²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¹ñ¤Î¶¯¤¤È¿ÂÐ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¹ñ¤Ï¹ç°ÕÀ®Î©¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¸å¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀµ¼°¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
COP30¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÁ°¿Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èæ³ÓÅªË¤«¤Ê¹ñ¤Ï¡¢µ¤¸õ¤ËÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê¹ñ¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ñ¶â¤ò3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¹ç°Õ¤Ë¤Ï¡Ö¸øÀµ¤Ê°Ü¹Ô¡×¤Ë¸þ¤±¤¿·×²è¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤¬²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢¤½¤¦¤·¤¿»º¶È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼è¤ê»Ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¿¦¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤À¡£¤¿¤À¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ¶âµò½Ð¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£