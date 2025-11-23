ÍìÆîÂÐ·è¤ÏÂçÄÍÃ£Àë½êÂ°¤Î¥ß¥é¥Î¤¬¾¡Íø¡ª ¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Î¿â¿åÍ¥²ê¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç4ÆÀÅÀ¡Ú¥»¥ê¥¨£ÁÃË»Ò¡Û
¡¡23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè7Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡ËÂçÄÍÃ£Àë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¿â¿åÍ¥²ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè6Àá¤Î¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥êー¥ÊÀï¤òÀï¤¤Ãæ2Æü¤Î¥ß¥é¥Î¡£°ìÊý¤Î¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ï¥â¥Ç¥ÊÀï¤Î¾¡Íø¤«¤éÃæ6Æü¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¡¢Àè¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£11-13¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤ÇÆñ¤·¤¤¥È¥¹¤ò¥é¥¤¥óºÝ¤Ë·è¤áÀÚ¤ë¤Ê¤ÉÂçÄÍ¤Î³èÌö¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â17-17¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥ß¥é¥Î¤¬19-18¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤ËÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥ß¥é¥Î¤¬Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢25-21¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë¥ß¥é¥Î¤¬ÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¿â¿å¤¬¥³ー¥È¤ËÎ©¤ÁÍìÆîÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£19-14¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÄÍ¤¬¥µー¥Ö¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤·Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ø¤È¾è¤»¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂçÄÍ¤¬Êü¤Ã¤¿¥µー¥Ö¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥é¥ó¥Ä¥¡¤¬¼õ¤±¡¢¿â¿å¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£24-18¤È¥ß¥é¥Î¤¬¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¿â¿å¤¬¥µー¥Ö¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¤½¤Î¥µー¥Ö¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢25-18¤Ç¥ß¥é¥Î¤¬Âè2¥»¥Ã¥È¤âÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÂçÄÍ¡¢¿â¿å¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ï½øÈ×¤³¤½¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤âÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¡¢17-11¤ÈÅÀº¹¤Ï°ì»þ6ÅÀ¤Ë³«¤¤¤¿¡£23-20¤È¥ß¥é¥Î¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ï2Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤É¤Á¤é¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥é¥Î¤Î¥Õ¥§¥ì¡¦¥ì¥¬ー¥¹¤¬¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç26ÅÀÌÜ¤ò¼è¤êÀÚ¤ê26-24¤ÇÂè3¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤ÎÂçÄÍ¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·10ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥Áー¥à¤Ï4Ï¢¾¡¡£°ìÊý¤Î¿â¿å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç4ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤â2Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ß¥é¥Î¤Ï¸½ºß3°Ì¡¢¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ï9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè8Àá¡¢¥ß¥é¥Î¤Ï12·î1Æü¡Ê·î¡Ë2:00¤è¤ê¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤È¡¢¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤âÆ±»þ´Ö¤è¤êÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê 0-3 ¥ß¥é¥Î
Âè1¥»¥Ã¥È 21-25
Âè2¥»¥Ã¥È 18-25
Âè3¥»¥Ã¥È 24-26