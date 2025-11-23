ºå¿ÀV¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡¡°Õ³°¤Ê¥³¥ó¥Ó¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×
22Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¸æÆ²¶Ú¤Ç³«ºÅ
¡¡º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬22Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¸æÆ²¶Ú¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·ÑÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢OB¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬Áª¼ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥³¥ó¥Ó¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï¸æÆ²¶Ú¥Ñ¥ì¡¼¥É¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤µ¤ä»Ð¤È¡¢¸æÆ²¶Ú¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡¤¤Î¤¦¤ÏÀ¨¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ABC¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤ÏÁª¼ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£»å°æ»á¤¬»³ËÜ¤È¸æÆ²¶Ú¤òÊâ¤¯¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÉñÂæÎ¢¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×
¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤ä¡×
¡Ö»å°æ¤µ¤ó ¤µ¤ä»Ð¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ä¤ó¡×
¡¡º£µ¨¤Îºå¿À¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¾¡4ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
