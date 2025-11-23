J2¤ÎÅ·²¦»³¤ÏÄ¹ºê¤Ë·³ÇÛ¡¡¿å¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¼ó°ÌÉâ¾å¡ÄJ1¾º³Ê³ÎÄê¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·
2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤È¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è
¡¡J2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬11·î23Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡2°Ì¤È¼ó°Ì¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï2-1¤Ç¥Û¡¼¥àÄ¹ºê¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï2Ëü4¿Í¡£¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎºÇÂ¿´ÑµÒ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢Ä¹ºê¤¬Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤È¡¢DF¿·°æ°ìµ±¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄ¹ºê¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿å¸Í¤âÁ°È¾36Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éMF»³ËÜÈ»Âç¤¬¸«»ö¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸²¼¤Ë·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÎÁ°¸å¤«¤é¿å¸Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Éé¤Ï¸åÈ¾¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾18Ê¬¡¢Ä¹ºê¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¿å¸Í¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢DFÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤ÆÆ±20Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬µåºÝ·ã¤·¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¿å¸Í¤ÏMFµ×ÊÝÀ¬°ìÏº¡¢MF¿·°æ¿ð´õ¤é¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¿å¸Í¤ÎGKÀ¾Àî¹¬Ç·²ð¤¬¹¶·â»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤òÅÝ¤·¡¢·èÄêµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¤È¤Ê¤ê¡¢DOGSO¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ2-1¤ÇÄ¹ºê¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÄ¹ºê¤¬Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿å¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Â¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ä¹ºê¤Î¾º³Ê¤Ï³ÎÄê¤»¤º¡£°ÛÎã¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤ËÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë