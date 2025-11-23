顔や本名、出身地を明かしていない現役高校生シンガーの「tuki.（つき）」がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。顔を隠しても隠しきれない「美少女」感あふれる写真が反響を呼んでいる。



【写真】にじみ出るギャルっぽさ！のtuki.

tuki.は22日に「大好きなクリスマスがやってきた」と題して投稿。年末に向けて設置されたクリスマスツリーのそばに立ち、顔以外を隠した全身写真を添えた。お腹が隠れない短丈の長袖と、すらりと白く長い足が際立つミニスカートをあわせたブラック統一コーデでオシャレに決めた姿を披露した。



この投稿にファンも大歓喜「tukiちゃん本人？こんなにスタイルいいの、モデルじゃないですか」「声綺麗でスタイルも綺麗とか反則」「写真から伝わるギャルッ！」「tuki.ちゃんスタイルええやん」と絶賛声が寄せられていた。



tuki.は2022年頃からSNSを中心に活動するシンガーソングライター。2023年に発表したオリジナル曲「晩餐歌」（ばんさんか）が話題を呼び、2025年5月には史上最年少でストリーミング累計再生回数が5億回を突破した。2024年末のNHK紅白歌合戦にも顔を出さない形で歌唱を披露し、話題を呼んだ。



（よろず～ニュース編集部）