¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡È¥¥Ã¥¯¤Î¿ÀÆ¸¡ÉÅ·¿´¤¬¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄï¡¢Âó¿¿¤¬²¦¼ÔÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ëvs°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤Ï¤¢¤¹24Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Prime Video¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë°ìÀï¤ò¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤¬23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢Prime Video¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡£3¾¡¤òµó¤²¤ÆMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤ÎÁ°¤Ë3¾¡4ÇÔ¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¤¬¡¢·ãÆ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î°ìÉô¤ä¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥í¥´¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£23Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°·×ÎÌ¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Îº´Æ£±ÑÌÀ¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Öº£²ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥×¥íÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¡¢¡ÊËÜµò¤òÃÖ¤¯¥«¥Ê¥À¤Î¡Ë¥È¥í¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°·×ÎÌ¤ÏÆá¿ÜÀî¡¢°æ¾åÂó¤È¤â¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤53.4¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡£·×ÎÌ¸å¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤Ï27ÉÃ°Ê¾å¤Ë¤é¤ß¤¢¤Ã¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï°®¼ê¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¤¢¤È¤ÏÌÀÆü¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¡×¡¢°æ¾åÂó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏPrime Video¤Ç24Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£