¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¡¦Æ£ÇÈ¼ëÍý¤¬³ØÀ¸¸ø¼°ÀïºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç2Ï¢¾¡¡¡¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡147¤Ë¿¤Ð¤¹
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò57¥¥íµé¤Ç¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ53¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê22¡áÆüÂÎÂç4Ç¯¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤Î¼«Í³¥±µÖ³Ø±à¹â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè7²óÅìÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¥ê¡¼¥°Àï¡×¤ËÆüÂÎÂç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Æ£ÇÈËÜ¿Í¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀîÂçÀï¡¢·è¾¡¤Î°é±ÑÂçÀï¤Î2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â10¡½0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢Ãæ2¤À¤Ã¤¿17Ç¯9·î¤«¤éÂ³¤¯¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤ò147¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¿ÀÆàÀîÂçÀï¤Ç¤ÏËÜÂ¿¹áÎ¤ºÚ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£±Ô¤¤½ÐÂ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ï1Ê¬52ÉÃ¤Ç·èÃå¡£3Ï¢ÇÆÃæ¤Î°é±ÑÂç¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¿·°æ°ì²Ö¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ºÆ¤ÓÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë57¥¥íµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡¢6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¤ò²óÈò¤·¡¢µ»½Ñ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÅÚÂæ¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿10·î¤ÎU23À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀ©¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÏÆüÂÎÂçÀ¸¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î³ØÀ¸¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡12·î¤Ë¤ÏÍèÇ¯9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³¬µéÊÑ¹¹¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Àª¤¤¤ÎÉÕ¤¯³ØÀ¸¸ø¼°ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£