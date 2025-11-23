ÃæÀîæÆ»Ò¡¡µ®½Å¡ª»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡¢µì·ÝÌ¾¤âÌÀ¤«¤¹¡¡9·îÃÂÀ¸¤ÎÁÐ»Ò¡ÖÄï¤¯¤ó¤Ë·ã»÷¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï9·î30Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÐ»Ò¤Î¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤·¡ÖÃæÀîé¬»Ò¡×¤È²áµî¤Î·ÝÌ¾¤ò·Ç¤²¤¿»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö5¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¢¡©Äï¤¯¤ó¤Ë·ã»÷¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª·ì¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Î½ÐÀ¸Ì¾¤Ï¡ÖÃæÀî¤·¤è¤¦¤³¡×¡£»ÒÌò»þÂå¤Ï¡ÖÃæÀîé¬»Ò¡×¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Î·ëº§¤òµ¡¤ËËÜÌ¾¤ò¡Ö¤·¤è¤¦¤³¡×¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖæÆ»Ò¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¡Ë¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£